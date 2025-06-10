Представлен первый в мире OLED-монитор с частотой обновления 720 Гц

Компания Super Display Company (SDC) анонсировала первый в мире игровой OLED-монитор Flash 540-Meta, способный работать с частотой обновления до 720 Гц в специальном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Новый монитор построен на базе OLED-панели четвёртого поколения от LG Display с технологией RGB Triple Stack. Диагональ экрана составляет 26,5 дюйма при разрешении 2560×1440 пикселей. В стандартном режиме частота обновления составляет 540 Гц, а в специальном — 720 Гц, что обеспечивает непревзойдённую плавность изображения и минимальное время отклика — всего 0,03 мс.

Flash 540-Meta поддерживает яркость до 1 500 нит и охватывает 99,5% цветового пространства DCI-P3. Антибликовое покрытие снижает отражения до 2%, а коэффициент контрастности достигает 1 500 000:1. Экран выполнен в безрамочном дизайне с алюминиевой задней панелью, которая способствует лучшему теплоотводу.

Из недостатков специалисты отмечают устаревшие разъёмы: монитор оснащён DisplayPort 1.4 и HDMI 2.1, тогда как более современные стандарты DisplayPort 2.1 и HDMI 2.2 отсутствуют. Для работы в разрешении 1440p на частоте 720 Гц потребуется сжатие DSC или оптимизированные настройки. Несмотря на это, монитор ориентирован на энтузиастов и профессиональных киберспортсменов.

Ожидаемая стоимость Flash 540-Meta составит около 150 000 йен или 82 600 рублей. Специалисты отмечают, что достичь 720 кадров в секунду в современных играх крайне сложно, однако SDC демонстрирует готовность производителей дисплеев к новым технологическим вызовам.