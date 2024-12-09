Представлен первый в мире мини-ПК на базе процессора Snapdragon X

Компания Geekom недавно представила первый в мире мини-ПК на базе процессора Snapdragon X1E-80-100. По предварительным данным, новинка обещает хорошую вычислительную мощность, но её цена может не понравиться пользователям.

Согласно информации от портала Videocardz, Geekom QS1 Pro будет оснащён 12-ядерным процессором с тактовой частотой до 4,2 ГГц и встроенной графикой Adreno, которая обеспечивает 4,6 TFLOPS и 45 TOPS для задач с искусственным интеллектом. Объём оперативной памяти составит до 64 ГБ, а накопитель — до 2 ТБ.

Мини-ПК будет иметь разнообразные порты, включая HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, USB 4.0 Type-C и три USB 3.2 Gen 2 Type-A, а также 3,5-мм аудиовыход и Ethernet на 2,5 Гбит/с.

Кроме того, в устройстве будет установлен сканер отпечатков пальцев, модули Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, а также предустановленная Windows 11 Pro.

По неподтверждённой информации, цена Geekom QS1 Pro может стартовать с 700—800 евро. Презентация устройства ожидается на выставке CES 2025.