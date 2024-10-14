Представлен новый среднебюджетный смартфон OPPO K12 Plus

Компания OPPO анонсировала новый смартфон среднего класса под названием K12 Plus, который уже предлагается для покупки в Китае в нескольких версиях с разным объёмом памяти.

Смартфон оснащён 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением 2412×1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Внутри устройства установлен процессор Snapdragon 7 Gen 3, а также 8 или 12 ГБ оперативной памяти и накопитель UFS 3.1 на 256 или 512 ГБ, с возможностью расширения до 1 ТБ с помощью microSD. Система охлаждения включает испарительную камеру и графитовую пластину для эффективного рассеивания тепла.

Основная камера на 50 Мп с оптической стабилизацией дополняется ультраширокоугольной камерой на 8 Мп, а фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп. Аккумулятор ёмкостью 6400 мАч поддерживает зарядку от 80 Вт даже при температуре до -20 °C.

Кроме того, смартфон прошёл тесты на надёжность: кнопка питания выдерживает 300 000 нажатий, порт зарядки — 20 000 подключений, а экран — 7,38 млн включений. OPPO K12 Plus уже доступен для покупки в Китае по цене от $268 до $353 в зависимости от конфигурации.