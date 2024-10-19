Представлен новый iPad mini 7-го поколения, проблемы старые

Apple без лишнего шума анонсировала iPad mini 7-го поколения, который уже можно найти на официальном сайте компании. Продажи новинки стартуют 23 октября.

Планшет комплектуется 8,3-дюймовым экраном Liquid Retina с частотой обновления 60 Гц. Внешний вид устройства остался неизменным с 2021 года, а алюминиевый корпус теперь доступен в четырех новых цветах: «Космический серый», «Голубой», «Розовый» и «Сияющая звезда».

Внутри iPad mini установлен новый процессор A17 Pro, заимствованный из iPhone 15 Pro, что позволяет увеличить производительность на 30% по сравнению с предыдущим поколением.

Также добавлена поддержка стилуса Apple Pencil Pro, который был представлен весной 2024 года. Этот стилус получил новые функции, включая вибромотор и возможность использования жестов для запуска дополнительных инструментов.

Планшет теперь поддерживает Wi-Fi 6E, что обеспечивает более быструю и стабильную связь. В iPadOS 18 также добавлены функции Apple Intelligence, которые позволяют использовать различные интеллектуальные возможности устройства. Основная камера теперь оснащена технологией Smart HDR 4, что улучшает качество фотографий.

Разъем на iPad mini 7 стал быстрее — он обеспечивает скорость передачи данных до 10 Гбит/с. Улучшено приложение «Камера», теперь оно может распознавать документы и использовать вспышку для удаления теней.

Несмотря на обновления, дизайн, экран и батарея остались прежними. Модель на 64 ГБ больше не предлагается, но появилась версия на 512 ГБ. Объем оперативной памяти увеличен до 8 ГБ, а в комплект входят кабель USB-C и блок питания мощностью 20 Вт. Стоимость варьируется от 449 до 949 долларов (44-92 тыс. рублей).

Как выяснилось, новый iPad mini 7 демонстрирует такие же медленные скорости зарядки, как и его предшественник. Портал 9to5Mac отметил, что эта модель в основном представляет собой небольшое обновление по сравнению с iPad mini 6, даже спустя три года.

В новом поколении отсутствуют значительные изменения. Корпус не стал легче или тоньше, нет улучшений в дисплее или камере, за исключением обновления камеры с Smart HDR 3 до 4.

Время зарядки iPad mini 7 составляет 1 час до 70% и 2 часа до 100%. Согласно сертификации 3C, планшет поддерживает быструю зарядку мощностью 20 Вт, что соответствует iPad mini 6. В результате скорость зарядки остается низкой, особенно по сравнению с некоторыми Android-планшетами.