Представлен новый Dimensity 6400 — обновленная версия Dimensity 6300

MediaTek анонсировала новый процессор Dimensity 6400, который является небольшим обновлением прошлогоднего Dimensity 6300. Чип использует техпроцесс TSMC 6 нм и сохраняет ту же восьмиядерную конфигурацию и графический процессор.

Dimensity 6400 включает два ядра Cortex-A76 с тактовой частотой до 2,5 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц. Основное ядро стало немного быстрее, но это незначительно повлияет на производительность.

Графический процессор Arm Mali-G57 MC2 подходит для обычных игр и мультимедиа. Чип поддерживает дисплеи с разрешением до 2520 x 1080 и частотой обновления 120 Гц. Он также включает процессор обработки изображений, поддерживающий камеры до 108 Мп.

Dimensity 6400 работает с оперативной памятью LPDDR4x и хранилищем UFS 2.2, а также поддерживает 5G с двумя SIM-картами. Чип обеспечит скорость загрузки до 3,3 Гбит/с и поддерживает Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2.

Первым смартфоном на базе нового процессора станет Realme P3x 5G, который выйдет в Индии 18 февраля.