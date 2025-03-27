Представлен ноутбук LG Gram 15 с процессором AMD Krackan Point весом менее 1,3 кг

LG анонсировала свой новый ноутбук Gram 15 (модель 15Z80T), который весит менее 1,3 кг при диагонали экрана 15,6 дюйма. Этот ноутбук оснащён новым процессором AMD Krackan Point с ядрами Zen 5 и Zen 5C, а также встроенным графическим процессором на базе RDNA 3.5.

Ноутбук Gram 15 стал частью обновлённой линейки, в которую также входят модели с процессорами Intel Arrow Lake-H и Lunar Lake. LG ранее выпустила ноутбуки на базе Intel Meteor Lake, которые получили хорошие отзывы.

Модель Gram 15 15Z80T использует процессор Ryzen AI 7 350, который показал себя хорошо в других устройствах, таких как Vivobook 16. Процессор включает четыре ядра и встроенный графический процессор Radeon 860M.

Ноутбук имеет IPS-дисплей с разрешением 1080p и яркостью 350 нит. В Gram 15 15Z80T предусмотрены два порта USB Type-A и Type-C, а также полноразмерный порт HDMI.

Сейчас ноутбук доступен в некоторых европейских магазинах по цене от 1499 евро (136 000 руб.). Однако LG пока не сообщила, когда этот ноутбук появится на других рынках.