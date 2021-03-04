Представлен «неубиваемый» смартфон Samsung Galaxy XCover 5 со съемной батареей

Защищенный смартфон компания Samsung выпускает преимущественно для корпоративных клиентов, поэтому в аппарате нет выдающихся характеристик, но зато имеет доступный ценник и защищенный корпус.

Samsung Galaxy XCover 5 со съемной батареей дебютировал с 5,3-дюймовым экраном разрешением HD+ и процессором Exynos 850.

Последний дополнят 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Емкость батареи составляет 3 000 мАч, и она поддерживает 15-ватную зарядку.

Как отметили в компании, Samsung Galaxy XCover 5 может работать в суровых условиях, а еще в нем есть специальный режим, позволяющий его использовать даже в перчатках. В продаже смартфон появится в этом месяце.

Информация о стоимости будет объявлена дополнительно. Предварительно известно, что его цена составит около 300 евро или 26 тыс. рублей.