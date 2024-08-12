Представлен недорогой игровой ноутбук Mechrevo с видеокартой RTX 4060

Компания Mechrevo представила новый игровой ноутбук Jiaolong 15 Pro, который сочетает мощные характеристики с доступной ценой.

Устройство оснащено 16-дюймовым дисплеем с разрешением 1920×1200 пикселей и частотой обновления 165 Гц, а также алюминиевым корпусом.

Под капотом находится восьмиядерный процессор AMD Ryzen 7 7435H и дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060 с 8 ГБ видеопамяти.

Ноутбук поддерживает до 32 ГБ оперативной памяти DDR5-4800 и до 1 ТБ SSD. Система охлаждения включает пять тепловых трубок и два вентилятора.

На корпусе расположены различные порты: USB 3.2 Gen 2 Type-C, Ethernet, три USB Type-A, mini-DisplayPort, HDMI 2.1 и слот для SD-карт.

Jiaolong 15 Pro уже доступен в Китае в нескольких конфигурациях: 16 ГБ / 512 ГБ, 16 ГБ / 1 ТБ, 24 ГБ / 1 ТБ и 32 ГБ / 1 ТБ. Стоимость варьируется от 767 до 851 долларов или 67 500 до 74 900 рублей.