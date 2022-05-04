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Представлен новый недорогой 4K-телевизор Bravia X75K от Sony

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Новая модель будет предлагаться в четырех вариантах 43, 50, 55 и 65 дюймов.

Sony представила новую серию недорогих 4К телевизоров Bravia X75K с фирменной технологией X-Reality PRO, которая позволяет масштабировать изображения с 1080p до 4К.

Телевизоры серии получили большое количество фирменных систем для улучшения изображения, есть и Motionflow XR, которая обеспечит плавность изображения и четкость в динамических сценах. Также есть поддержка HDR10 и Live Color.

Представлен новый недорогой 4K-телевизор Bravia X75K от Sony

Звуковая система поддерживает Dolby Audio и Clear Phase. Работу всех систем обеспечивает процессор 4K Processor X1, который дополнен 16 ГБ постоянной памяти. Объём оперативной памяти производитель раскрывать не стал.

Sony Bravia X75K работает под управлением Android TV с Google Play и поддержкой Chromecast. На индийском рынке новинка в 43-диагонали будет стоить 730 долларов, цены на другие версии отзвучат позже.

Sony Sony Bravia X75K
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