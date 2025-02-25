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Представлен мини-ПК с мощными характеристиками и поддержкой ОЗУ до 96 ГБ

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GMKtec официально представила мини-ПК K10 в Китае. Этот компьютер поддерживает до 96 ГБ оперативной памяти и оснащён процессором Intel Core i9-13900HK, что делает его подходящим для сложных задач.

Представлен мини-ПК с мощными характеристиками и поддержкой ОЗУ до 96 ГБ

K10 имеет систему охлаждения с мощным вентилятором, обеспечивающим стабильную работу под нагрузкой. У него три слота M.2, позволяющие установить до 12 ТБ памяти.

Хотя K10 разработан как мини-сервер, его можно использовать и как обычный мини-ПК. Он предлагает три режима работы, включая режим высокой производительности для игр, хотя встроенная графика не так мощна, как у Radeon 780M.

Представлен мини-ПК с мощными характеристиками и поддержкой ОЗУ до 96 ГБ

Устройство обладает множеством портов: последовательный порт COM, четыре порта USB 3.2 Gen 2, один HDMI, USB Type-C, DP и четыре USB 2.0.

K10 также поддерживает 2,5G Ethernet и Wi-Fi 6, а также вывод видео в формате 8K. Мини-ПК доступен для заказа в Китае, но информация о международной продаже и цене пока отсутствует.

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