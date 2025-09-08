Представлен Luna Ring 2.0 с ИИ-коучем и батареей на 5 дней

Компания Luna представила глобально на выставке IFA 2025 своё новое поколение смарт-кольца — Luna Ring 2.0. Новинка получила ряд обновлений по сравнению с предыдущими моделями, включая увеличенную продолжительность работы батареи, расширенные возможности отслеживания здоровья и функции на базе искусственного интеллекта.

Luna Ring 2.0 выполнено из титана и имеет защиту от воды по стандарту 5ATM. Устройство работает на новой операционной системе LifeOS с интегрированным ИИ, который может учитывать внутренние биоритмы пользователя. В комплекте доступна Luna AI 2.0 с голосовым ИИ-коучем, позволяющим получать персонализированные рекомендации по здоровью и фитнесу.

Смарт-кольцо также использует ИИ для оценки здоровья и поддерживает мониторинг уровня кислорода в крови, сердечного ритма и пульсоксиметрию. Улучшена функция отслеживания сна с детальным анализом эффективности сна, циклов и циркадного ритма. Вес кольца составляет около 3,5 грамма, что делает его незаметным аксессуаром в повседневной жизни.

Одним из ключевых преимуществ является длительное время работы. На одном заряде Luna Ring 2.0 работает до 5 дней, а с использованием отдельного зарядного кейса общая автономность может достигать более 21 дня. Прайс на набор Surge Charger Bundle составляет 349 долларов США, а само кольцо продаётся за 300 долларов. На индийском рынке его стоимость составляет 24 999 рупий.