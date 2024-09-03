Представлен концепт инновационного будильника, который варит кофе

Дизайнеры Марко Филипич и Мати Папалини из Испании и Аргентины представили интересный концепт — будильник Sunrise, который совмещает в себе функции кофеварки.

Этот инновационный прибор обещает стать настоящей находкой для тех, кто не может начинать утро без кофе.

Главная особенность Sunrise заключается в том, что он будит пользователя не резким сигналом, а ароматом свежеприготовленного кофе.

Например, если вы установите время подъема на 7 утра, то в 6:59 кофемашина начнет готовить напиток. Ожидается, что через минуту его запах разбудит вас, и вы сможете потянуться за чашкой.

Внешне Sunrise напоминает компактную капсульную кофеварку с дисплеем, на котором отображаются часы. Однако, несмотря на свои компактные размеры, устройство предназначено только для приготовления одной чашки кофе за раз, а значит есть необходимость регулярно ее заряжать новой порцией кофе.