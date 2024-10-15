Представлен компактный и мощный смартфон Vivo X200 Pro mini

Компания vivo провела презентацию в Китае, на которой представила новую линейку флагманских смартфонов X200.

Самой интересной моделью стала vivo X200 Pro mini, которая считается самым мощным Android-смартфоном 2024 года и при этом обладает компактными размерами.

Смартфон оснащён 6,31-дюймовым экраном и работает на новейшем 3-нм процессоре MediaTek Dimensity 9400. Это позволяет ему набирать более 3 миллионов баллов в тесте AnTuTu, что делает его одним из самых производительных устройств на рынке.

Несмотря на свои небольшие размеры, X200 Pro mini имеет батарею на 5700 мАч с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт и беспроводной зарядки на 30 Вт. Габариты устройства составляют 151 х 72 х 8,15 мм, а вес — 187 граммов.

Смартфон доступен в белом, черном, зеленом и розовом цветах. Основные характеристики включают тройную камеру с основным датчиком на 50 Мп, ультраширокоугольную камеру на 50 Мп и телефото-объектив с 3-кратным оптическим зумом. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп.

Также среди особенностей — алюминиевый корпус, защита от воды и пыли по стандарту IP69, симметричные рамки и стереодинамики. Однако порт USB 2.0 работает медленно.

Цены на смартфон варьируются от 663 до 818 долларов, а это от 63 400 до 78 200 рублей.