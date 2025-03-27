Представлен Infinix Note 50x 5G

Компания Infinix анонсировала свой новый смартфон Note 50x 5G, который стал четвёртой моделью в серии Note 50. Это самый доступный смартфон в линейке и прямой преемник Infinix Note 40x, с улучшенными характеристиками.

Note 50x 5G работает на процессоре MediaTek Dimensity 7300 Ultimate и оснащён графическим процессором Mali-G615 MC2. Устройство имеет до 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью microSD.

Он работает на Android 15 с интерфейсом XOS 15 и обещает два основных обновления Android и три года обновлений безопасности.

Смартфон имеет 6,67-дюймовый HD+ дисплей с частотой обновления 120 Гц и яркостью до 672 нит. Основная камера состоит из 50-мегапиксельного датчика и дополнительного сенсора, а фронтальная камера — 8 мегапикселей. Аккумулятор ёмкостью 5500 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт.

Кроме того, Infinix добавила в Note 50x функции искусственного интеллекта, такие как генерация обоев и заметок. Смартфон имеет боковой датчик отпечатков пальцев, стереодинамики и защиту от воды и пыли по стандарту IP64.

Note 50x 5G доступен в трёх цветах: «морской зелёный», «зачарованный фиолетовый» и «титаново-серый». Базовая модель с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти стоит 11 499 индийских рупий (11 300 руб.), а модель с 8 ГБ — 12 999 рупий (12 700 руб.).