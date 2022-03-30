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Представлен новый электрический самокат Xiaomi дешевле 300 долларов

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С 5 апреля начнутся продажи нового электросамоката от компании Xiaomi.
Накануне в Китае состоялась презентация Xiaomi Mijia Electric Scooter 3 Lite. Эта модель будет доступа по цене около 300 долларов, и в отличие от Mijia Electric Scooter 1s выпущенного два года назад, в новинке рама на 10 мм тоньше, и смещен центр тяжести для устойчивости.

Новый самокат легче других моделей серии, но несмотря на снижение массы, запас хода «облегченной» версии, составляет всего 20 км.

Это значит, что Xiaomi Mijia Electric Scooter 3 Lite рассчитан на короткие поездки. Мощность двигателя самоката составляет 250 Вт, максимальная скорость составляет 25 км/ч.

Mijia Electric Scooter 3 Lite будет предлагаться в белом и черном цветах.

Представлен новый электрический самокат Xiaomi дешевле 300 долларов

Xiaomi Xiaomi Mijia Electric Scooter 3 Lite
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