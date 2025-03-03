Представлен эксклюзивный Samsung Galaxy S25 от Caviar в стиле Джона Уика

Бренд Caviar представил уникальное устройство Samsung Galaxy S25 Ultra Viper, которое сочетает в себе передовые технологии и дерзкий дизайн, вдохновлённый арсеналом Джона Уика. Этот смартфон премиум-класса станет эксклюзивной коллекционной вещью благодаря своему уникальному дизайну.

Galaxy S25 Ultra Viper имеет корпус из титана глубокого чёрного цвета с покрытием PVD, как у роскошных швейцарских часов. Он оснащён позолоченными акцентами и рукояткой в виде пистолета, которая отсылает к культовому оружию из франшизы «Джон Уик». Рукоятка дополнена встроенными песочными часами, отсчитывающими время до начала миссии.

Caviar оснащает Galaxy S25 Ultra Viper титаном аэрокосмического класса, благодаря чему смартфон выглядит прочным и высококлассным.

Замысловатые гравировки на корпусе подчёркивают его эксклюзивность, а детали из 24-каратного золота повышают эстетическую ценность. Каждый элемент дизайна создан для передачи интенсивности и точности снаряжения профессионального убийцы, делая этот телефон непохожим на другие.

Помимо уникального дизайна, Galaxy S25 Ultra Viper обладает всеми характеристиками флагмана Samsung. Он оснащён 6,9-дюймовым дисплеем Quad HD+ Dynamic AMOLED, процессором Snapdragon 8 Elite для Galaxy, оперативной памятью до 12 ГБ и накопителем ёмкостью 1 ТБ.

Камера смартфона оснащена основным датчиком на 200 Мп, сверхширокоугольным объективом на 50 Мп, телеобъективом на 10 Мп (3-кратный зум) и перископическим объективом на 50 Мп (5-кратный оптический, 100-кратный космический зум). Смартфон также оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 45 Вт, водонепроницаемостью по стандарту IP68 и поддержкой Wi-Fi 7. Стоимость этого роскошного устройства превышает 9000 долларов.