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Представлен дизайн смартфона HMD Skyline и некоторые его характеристики

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Один из европейских магазинов случайно опубликовал информацию о новом смартфоне от HMD, который называется Skyline.

Представлен дизайн смартфона HMD Skyline и некоторые его характеристики Представлен дизайн смартфона HMD Skyline и некоторые его характеристики

Хотя эта модель еще не была анонсирована, изображения и некоторые спецификации гаджета успели распространиться в интернете, хотя и были позже удалены с сайта магазина. Подробности и фото опубликовал Slashleaks.

Согласно неофициальным данным, смартфон Skyline будет иметь узнаваемый дизайн с острыми углами и плоским дисплеем, в котором сверху по центру будет вырез для фронтальной камеры.

Представлен дизайн смартфона HMD Skyline и некоторые его характеристики Представлен дизайн смартфона HMD Skyline и некоторые его характеристики

Рамка устройства, как можно судить по пластиковым вставкам, будет выполнена из металла. На изображениях также видно, что на задней панели будет размещен модуль с тройной камерой, с надписью OIS (оптическая стабилизация изображения). Впереди, в верхней части экрана, виден стандартный круглый вырез для фронтальной камеры.

Представлен дизайн смартфона HMD Skyline и некоторые его характеристики

Согласно информации, опубликованной на портале Slashleaks, у смартфона будет 6,55-дюймовый дисплей с разрешением 1080×2400 пикселей, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища.

Основная камера будет иметь разрешение 108 Мп, вспомогательная камера — 13 Мп, а передняя камера и третий модуль — 50 Мп. Для обеспечения автономной работы гаджета, в нем будет установлен аккумулятор ёмкостью 4600 мАч.

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