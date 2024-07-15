Представлен дизайн смартфона HMD Skyline и некоторые его характеристики

Один из европейских магазинов случайно опубликовал информацию о новом смартфоне от HMD, который называется Skyline.

Хотя эта модель еще не была анонсирована, изображения и некоторые спецификации гаджета успели распространиться в интернете, хотя и были позже удалены с сайта магазина. Подробности и фото опубликовал Slashleaks.

Согласно неофициальным данным, смартфон Skyline будет иметь узнаваемый дизайн с острыми углами и плоским дисплеем, в котором сверху по центру будет вырез для фронтальной камеры.

Рамка устройства, как можно судить по пластиковым вставкам, будет выполнена из металла. На изображениях также видно, что на задней панели будет размещен модуль с тройной камерой, с надписью OIS (оптическая стабилизация изображения). Впереди, в верхней части экрана, виден стандартный круглый вырез для фронтальной камеры.

Согласно информации, опубликованной на портале Slashleaks, у смартфона будет 6,55-дюймовый дисплей с разрешением 1080×2400 пикселей, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища.

Основная камера будет иметь разрешение 108 Мп, вспомогательная камера — 13 Мп, а передняя камера и третий модуль — 50 Мп. Для обеспечения автономной работы гаджета, в нем будет установлен аккумулятор ёмкостью 4600 мАч.