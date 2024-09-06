Представлен бюджетный смартфон Infinix Hot 50 5G с Dimensity 6300 и 50-Мп камерой

Новый смартфон предлагает множество улучшений, включая дисплей с высокой частотой обновления и мощный процессор Dimensity. Бюджетный смартфон Infinix Hot 50 5G с Dimensity 6300 дебютировал в Индии, где его продажи будут запущены до конца месяца.

Infinix Hot 50 5G оснащен 6,7-дюймовым экраном с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц. У него есть центральное место для уведомлений, называемое Dynamic Bar, а максимальная яркость достигает 500 нит. Дизайн включает камеру в форме таблетки и боковой сканер отпечатков пальцев.

Что касается камер, основная включает 48-мегапиксельный сенсор Sony IMX582, а фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп. В смартфоне доступны функции с искусственным интеллектом, портретная, ночная и замедленная съемки.

Внутри устройства работает процессор MediaTek Dimensity 6300, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения через microSD. Аккумулятор имеет емкость 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку на 18 Вт. Смартфон работает на XOS 14 на базе Android 14.

Цена Infinix Hot 50 5G начинается с 9 999 рупий за вариант 4 ГБ + 128 ГБ, а версия 8 ГБ + 128 ГБ стоит 10 999 рупий (10 700 рублей).