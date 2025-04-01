Представлен бюджетный Redmi A5 с АКБ на 5200 мАч за 79 долларов

Xiaomi представила свой новый бюджетный смартфон Redmi A5, который теперь доступен на международном рынке. Устройство стоит менее 80 долларов и предлагает пользователям ёмкий аккумулятор, плавный дисплей и другие полезные функции.

Redmi A5 оснащён 6,88-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц. Внутри находится процессор UNISOC T7250, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор ёмкостью 5200 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 15 Вт через USB Type-C.

На задней панели расположена 32-мегапиксельная камера с вспышкой, а спереди — 8-мегапиксельная камера для селфи. Среди других функций — боковой сканер отпечатков пальцев, разблокировка по лицу с ИИ, Android 15 GO Edition, а также поддержка двух SIM-карт и Bluetooth 5.2.

Цена Redmi A5 составляет 79 долларов, и он уже доступен в разных регионах. Также ожидается выход модели POCO C71, которая будет ребрендированной версией Redmi A5 для индийского рынка 5 апреля 2025 года.