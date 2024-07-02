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Представлен новый бюджетный смартфон Realme C63

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Realme представила новую модель смартфона Realme C63.

Представлен новый бюджетный смартфон Realme C63

Оснащенный 6,74-дюймовым IPS-экраном, Realme C63 поддерживает разрешение 1600×720 пикселей, обладает частотой обновления 90 Гц и дискретизацией касания 180 Гц, а яркость его достигает 450 нит.

В основе устройства лежит процессор UNISOC T612, который работает вместе с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 2 ТБ с помощью карты microSDHC.

Особое внимание стоит уделить двойной задней камере Realme C63, состоящей из основного 50-мегапиксельного сенсора и вторичного датчика глубины.

Для селфи и видеозвонков предусмотрена фронтальная камера на 8 Мп. Автономность смартфона обеспечивает аккумулятор емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт.

Представлен новый бюджетный смартфон Realme C63

Среди других заметных характеристик Realme C63 стоит отметить наличие сканера отпечатков пальцев, размещенного на боковой грани, а также наличие 3,5-мм аудиовыхода, порта USB Type-C, поддержки Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.0 и GPS + GLONASS.

Смартфон Realme C63 представлен в зеленой и синей расцветках корпуса с отделкой из экокожи, его цена составляет $108. Начало продаж запланировано на 3 июля на рынке Индии.

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