Представлен новый бюджетный смартфон Realme C63

Realme представила новую модель смартфона Realme C63.

Оснащенный 6,74-дюймовым IPS-экраном, Realme C63 поддерживает разрешение 1600×720 пикселей, обладает частотой обновления 90 Гц и дискретизацией касания 180 Гц, а яркость его достигает 450 нит.

В основе устройства лежит процессор UNISOC T612, который работает вместе с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 2 ТБ с помощью карты microSDHC.

Особое внимание стоит уделить двойной задней камере Realme C63, состоящей из основного 50-мегапиксельного сенсора и вторичного датчика глубины.

Для селфи и видеозвонков предусмотрена фронтальная камера на 8 Мп. Автономность смартфона обеспечивает аккумулятор емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт.

Среди других заметных характеристик Realme C63 стоит отметить наличие сканера отпечатков пальцев, размещенного на боковой грани, а также наличие 3,5-мм аудиовыхода, порта USB Type-C, поддержки Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.0 и GPS + GLONASS.

Смартфон Realme C63 представлен в зеленой и синей расцветках корпуса с отделкой из экокожи, его цена составляет $108. Начало продаж запланировано на 3 июля на рынке Индии.