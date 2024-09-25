Представлен бюджетный и молодежный смартфон Tecno Pop 9 5G с поддержкой NFC

Компания Tecno анонсировала новый смартфон под названием Pop 9 5G, который ориентирован на молодежную аудиторию и стильных пользователей.

Этот бюджетный телефон работает на процессоре Dimensity 6300 и предлагает 4 ГБ оперативной памяти, а также возможность выбрать между 64 ГБ и 128 ГБ встроенной памяти для хранения данных.

Смартфон имеет 6,6-дюймовый дисплей, выполненный по IPS-технологии, с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц, что обеспечивает яркое и плавное изображение.

Tecno Pop 9 5G работает на операционной системе Android 14 и оснащён основной камерой на 48 Мп, использующей сенсор Sony IMX582, что позволяет делать качественные снимки.

Аккумулятор устройства имеет ёмкость 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт, что позволяет быстро восстанавливать заряд.

Одной из основных особенностей этого смартфона является поддержка NFC, что делает его первым в своем классе с такой возможностью. Кроме того, Tecno Pop 9 5G защищён от пыли и воды по стандарту IP54, что придаёт дополнительную надёжность.

Смартфон вскоре появится на индийском рынке, и предзаказ на него уже доступен. Ожидается, что поставки начнутся 7 октября. Устройство будет продаваться в трёх цветах: чёрном, белом и голубом.

Цены на разные версии будут следующими: модель с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти стоит 9 499 рупий или около10 500 рублей, а версия с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ памяти будет стоить 9 999 рупий или 11 100 рублей.