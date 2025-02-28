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Представлен бесшумный и большой холодильник Xiaomi MiJia Refrigerator 508L

Автор На чтение 1 мин Просмотров 14 Опубликовано

Китайская компания предложила своим поклонникам новый большой холодильник с названием MiJia Refrigerator Pro Dual System French Flush 508L.

Представлен бесшумный и большой холодильник Xiaomi MiJia Refrigerator 508L
На китайском рынке эту модель можно приобрести с учетом субсидий за 495 долларов, тогда как обычная стоимость составит 620 долларов. Общий объём холодильника, как можно заметить в названии, составляет 508 литров.

При этом по паспорту заявлено 325 литров холодильной камеры и 183 литра будет доступно в морозильной камере. Интересной особенностью становится двойная система охлаждения, одна из которых работает на холодильную камеру, а другая – на морозильную.

Это будет также практично, так как запах из одной камеры не будет попадать в другую. Помимо этого в холодильнике есть зона быстрой заморозки, где продукты будут быстро замораживаться до температуры -30 градусов.

Кроме того, MiJia Refrigerator Pro можно интегрировать в экосистему Xiaomi. Управлять настройками можно через приложение на смартфоне, а также с помощью голосового управления через ИИ-помощника Xiao AI. Уровень шума устройства составляет всего 35 дБ.

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