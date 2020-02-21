Представлен бесконечный блокнот для записей и рисования

На Kickstarter запустили проект Rocketbook Orbit, который позволит частично отказаться от бумаги для записей.

Разработчики создали бумагу, которую можно использовать бесконечно, причем для записей не нужны специальные ручки, так как подходят обычные ручки, карандаши и маркеры.

Если запись больше не нужна ее можно стереть тряпкой.

В блокноте Rocketbook Orbit используются пластиковые листы с особым покрытием, которые крепятся на магнитах, причем разработчики предлагают не только чистые листы, но есть также с разметкой для создания списка дел и других задач.

В одной будет пачке 20 листов, причем они будут разного размера.

Помимо этого, для Rocketbook Orbit было создано мобильное приложение, через которое на смартфон можно сканировать записи и рисунки, а еще в программе предусмотрена работа с облачными хранилищами.

Rocketbook Orbit за короткое время стал успешным проектом. Разработчики уже получили 143 тыс. долларов, при том что для запуска бумаги в производство им нужно было 10 тыс. долларов.

Поставка Rocketbook Orbit запланирована на октябрь текущего года. Минимальный комплект Rocketbook Orbit состоящий из двух наборов листов, тряпки и ручки стоит $29, а в пересчете это 1,9 тыс. рублей.