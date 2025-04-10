Представлен 5К-монитор KTC H27P3 на 120 Гц с совместимостью Windows и macOS

Компания KTC представила 5K-монитор H27P3, который предлагает режим 120 Гц при более низких разрешениях, отличную цветопередачу и пиковую яркость 500 нит по конкурентной цене.

Монитор KTC H27P3 оснащен 27-дюймовой IPS-панелью с разрешением 5K (5120 x 2880 пикселей). Пользователи могут переключаться между режимами 5K с частотой 60 Гц и 1080p с частотой 120 Гц, что делает его подходящим для игр.

По заявлению KTC, монитор обеспечивает яркость 500 нит и коэффициент контрастности 2000:1, что является стандартным показателем для IPS-панелей.

Цветопередача также на высоком уровне: KTC утверждает, что монитор обеспечивает 100% покрытие цветовой гаммы sRGB и 99% покрытие DCI-P3 и Adobe RGB.

Встроенный порт USB-C обеспечивает мощность до 65 Вт для подключения ноутбука и работает как USB-концентратор с двумя портами USB-A. Входные разъемы также включают HDMI и DisplayPort, а еще монитор, совместим с Windows и macOS.

КТС H27P3 уже доступен в Китае по цене 3509 юаней (около 495 долларов США). Хотя информация о запуске пока отсутствует, мониторы KTC обычно становятся доступными в других регионах в течение нескольких недель после дебюта в Китае.