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Представитель Huawei показал новые логотипы для HarmonyOS

11.08.2020 09:52

Китайская компания, как сообщалось ранее, планирует все свои устройства перевести на работу под управлением собственной операционной системы. Представитель Huawei показал новые логотипы для HarmonyOSПредставитель Huawei показал новые логотипы для HarmonyOS
ОС с названием HarmonyOS была представлена в прошлом году в ответ на санкции со стороны властей США, при этом пока эта система используется только в телевизорах компании.

Но не исключено, что уже скоро она появится и на других продуктах компании, включая смартфоны, умные часы и т.п.

Между тем в компании продолжают развивать свою ОС и недавно представитель Huawei показал новые логотипы для HarmonyOS.

В частности были продемонстрированы логотипы для китайской и глобальной версий операционной системы.

Кроме этого, стало известно о планах Huawei по разработке HarmonyOS 2.0, предназначенной для носимых устройств, ПК и умных автомобилей.

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