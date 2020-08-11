Китайская компания, как сообщалось ранее, планирует все свои устройства перевести на работу под управлением собственной операционной системы.

ОС с названием HarmonyOS была представлена в прошлом году в ответ на санкции со стороны властей США, при этом пока эта система используется только в телевизорах компании.

Но не исключено, что уже скоро она появится и на других продуктах компании, включая смартфоны, умные часы и т.п.

Между тем в компании продолжают развивать свою ОС и недавно представитель Huawei показал новые логотипы для HarmonyOS.

В частности были продемонстрированы логотипы для китайской и глобальной версий операционной системы.

Кроме этого, стало известно о планах Huawei по разработке HarmonyOS 2.0, предназначенной для носимых устройств, ПК и умных автомобилей.