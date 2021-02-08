Представили Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 созданный при участии Mercedes-AMG

Xiaomi сегодня показала новый электросамокат Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition.

Эта модель разработана при участии команды немецкого автопроизводителя, и в отличие от оригинальной версии новинка получила новый дизайн и ценник.



Технически новый электросамокат повторяет версию представленную прошлым летом. У нее запас хода до 45 км, а максимальная скорость 25 км/ч.

В новинке установлен дисплей, на котором отображается основная информация.

На экране можно увидеть запас хода, режим езды и скорость. В Европе Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition будет предлагаться за 799 евро, при этом обычная версия самоката сейчас стоит 499 евро.