Представили смартфоны Honor 90 и Honor 90 Pro с 200-Мп камерами и немерцающим экраном

Компания Honor на домашнем рынке провела презентацию смартфонов Honor 90 и Honor 90 Pro.

Эти смартфоны получили похожие камеры, но совершенно разные процессоры.

Особенностью Honor 90 Pro стала основная 200 Мп камера с сенсором ISOCELL HP3.

Honor 90 Pro получил 200 Мп основной 1/1,4-дюймовый датчик изображения с диафрагмой f/1,9 и размером пикселя 0,56 мкм.

Второй модуль основной камеры является сверхширокоугольным с 12 Мп датчиком, третий датчик на 32 Мп, и это портретный модуль с 2,5-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией.

Honor 90 Pro получил 10-битный AMOLED-экран диагональю 6,78-дюйма с разрешением 2700х1224 точек. Дисплей работает на частоте 120 Гц, причем в экране реализовали яркость более 1000 кд/м2 и возможность регулировки с помощью ШИМ с частотой 3840 Гц.

Фронтальная камера в новинке двухмодульная с датчиками на 50 и 2 Мп.

В основе новинки лежит процессор Snapdragon 8+ Gen 1, который дополнен 12 или 16 ГБ оперативной памяти, постоянной памяти предложат 256 или 512 ГБ.

Аппарат также получил NFC и стереодинамики. Встроенную батарею на 5000 мАч можно заряжать блоком питания на 90 Вт.



В Honor 90 установлен процессор Snapdragon 7 Gen 1, 6,7-дюймовый экран с разрешением 2664х1200 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

Основная камера в аппарате отличается от Honor 90 Pro только отсутствием портретного модуля, вместо него установлен 2 Мп сенсор для определения глубины сцены.

Honor 90 Pro в Китае для заказа станет доступен с 7 июня по цене от 465 до 550 долларов, Honor 90 в зависимости от объёма памяти будет стоить от 335 до 425 долларов.