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Представили GamerCard — портативный эмулятор размером с подарочную карту

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Представили GamerCard - портативный эмулятор размером с подарочную карту

Грант Синклер, племянник изобретателя ZX Spectrum, представил портативный эмулятор под названием GamerCard. Это устройство размером с подарочную карту сочетает в себе компактность и функциональность, предлагая полноценный опыт ретро-игр.

Характеристики GamerCard:

  • Процессор: 4-ядерный ARM Cortex-A53 на базе Raspberry Pi Zero 2W.

  • Экран: 4-дюймовый квадратный IPS-дисплей с разрешением 254 PPI.

  • Память: 128 ГБ встроенной памяти.

  • Аккумулятор: Батарея ёмкостью 1600 мАч.

  • Управление: Восемь силиконовых кнопок и плечевые кнопки для удобного геймплея.

  • Подключения: Bluetooth, Wi-Fi, USB-C с поддержкой вывода видео.

  • Размеры: Толщина 6,5 мм, масса 100 г.

Устройство работает с эмуляторами, такими как RetroPie, позволяя запускать игры с платформ NES, SNES, Sega Genesis, Game Boy, PlayStation и других. Однако для более требовательных игр, например, на Nintendo 64, может потребоваться дополнительная настройка.

Цена: £125 (~13 500 рублей). За эти деньги GamerCard предлагает уникальный дизайн и компактность, но по производительности уступает более крупным устройствам, таким как Anbernic RG351V или Retroid Pocket 2+.

GamerCard идеально подходит для тех, кто ценит минимализм и эстетику ретро-гейминга, а также ищет портативное устройство для повседневного использования.

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