Предположительно Oppo A5 был замечен в базе данных TENAA

На сайте TENAA появился неизвестный телефон Oppo с номером модели PKQ110, который, как ожидается, станет новым Oppo A5.

Это устройство, возможно, будет бюджетным смартфоном с поддержкой 5G и уникальными функциями, такими как защита по стандарту IP69 и литий-карбоновая батарея.

Согласно информации от TENAA, новый телефон будет иметь плоские боковые грани и квадратный модуль камеры. Он будет представлен в фиолетовом цвете, но, вероятно, появится и в других вариантах.

Oppo PKQ110 будет оснащён 6,7-дюймовым OLED-экраном FHD+ и 8-мегапиксельной фронтальной камерой, а основная камера получит 50 МП и дополнительный 2-мегапиксельный датчик.

Устройство будет работать на чипсете с частотой 2,2 ГГц и предложит варианты с 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти, а также 256 ГБ или 512 ГБ встроенной памяти.

Толщина смартфона составит 7,65 мм, а вес — 185 г. Аккумулятор будет ёмкостью 6330 мАч. Хотя TENAA не подтверждает, что это именно Oppo A5, многие характеристики схожи с A5 Pro, что повышает вероятность этого. Ожидается, что цена устройства составит около 1500 йен (примерно 200 долларов).