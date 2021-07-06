Появляются подробности первой сборки MIUI 13

В последние несколько дней мы слышим больше о MIUI 13. Следующая итерация мобильной операционной системы Xiaomi должна выйти официально в середине или конце августа. Сегодня появляются новые подробности о том, что Xiaomi завершила разработку MIUI 12 и начала работу над сборками MIUI 13.

В отличие от других производителей смартфонов, Xiaomi, вероятно, единственная компания, которая еженедельно выпускает бета-версии своего скина Android для некоторых моделей. Следовательно, всегда было легко узнать о предстоящих функциях MIUI, а также о новых устройствах до их официального выпуска.

Согласно последним данным Xiaomiui, последняя сборка MIUI 12 будет выпущена сегодня с номером сборки 21.7.5. Ожидается, что завтра выйдет еще один выпуск с номером сборки 21.7.6.

Бета-версия MIUI, которая, как говорят, будет выпущена завтра, может стать первой в истории сборкой MIUI 13. Согласно предыдущей информации, Xiaomi запланировала приостановить сборку открытой бета-версии MIUI с 7 по 16 июля.

Источник — Astera.