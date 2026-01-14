Главная » Новости

Появился первый официальный рендер Google Pixel 10a

В сети опубликовали первый официальный рендер нового Google Pixel 10a. Внешние изменения по сравнению с прошлогодним Pixel 9a едва заметны: новинка получила чуть более тонкие рамки и, возможно, поддержку «гугловского» аналога MagSafe, сообщает портал Android Headlines.

Технически отличия минимальны: смартфон оснастят аккумулятором на 5100 мА·ч и LTPS-дисплеем с фиксированной частотой обновления — либо 60 Гц, либо 120 Гц. Ожидалось, что Google установит новый процессор Tensor G5, но источники Android Headlines считают, что компания ограничилась прошлогодним Tensor G4 ради экономии.

По данным Droid-life, презентация Pixel 10a состоится 17 февраля. С учётом того, что Pixel 9a стоил $500, при сохранении аналогичной цены 10a может стать одним из самых скромных среднебюджетных смартфонов года.

