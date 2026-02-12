Появились реальные фото смартфона Trump Phone

В сети опубликованы первые реальные фотографии смартфона Trump Phone, который представили руководители Trump Mobile в интервью СМИ. Устройство продемонстрировано в обновлённом дизайне — финальная версия заметно отличается от ранее показанных рендеров.

По информации, озвученной представителями компании, внешний вид и технические характеристики были переработаны. На задней панели размещены три камеры. Разрешение основной и фронтальной камер составляет 50 Мп. Предположительно, дополнительные модули предназначены для широкоугольной и зум-съёмки.

Корпус смартфона получил закруглённую заднюю крышку, напоминающую дизайн моделей Motorola. Золотистая цветовая схема и изображение флага США сохранены, при этом крупный логотип T1, ранее демонстрировавшийся на рендерах, в финальной версии отсутствует.

Экран устройства на опубликованных фотографиях не показан. Ожидается, что диагональ дисплея составит около 6,78 дюйма.

Сообщается, что смартфон будет работать на процессоре серии Qualcomm Snapdragon 7, получит аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч и 512 ГБ встроенной памяти вместо ранее заявленных 256 ГБ. Также предусмотрена поддержка карт памяти объёмом до 1 ТБ. По предварительным данным, из-за обновления характеристик стоимость устройства может быть пересмотрена.