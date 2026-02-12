Главная » Новости

Появились реальные фото смартфона Trump Phone

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

В сети опубликованы первые реальные фотографии смартфона Trump Phone, который представили руководители Trump Mobile в интервью СМИ. Устройство продемонстрировано в обновлённом дизайне — финальная версия заметно отличается от ранее показанных рендеров.

Появились реальные фото смартфона Trump Phone

По информации, озвученной представителями компании, внешний вид и технические характеристики были переработаны. На задней панели размещены три камеры. Разрешение основной и фронтальной камер составляет 50 Мп. Предположительно, дополнительные модули предназначены для широкоугольной и зум-съёмки.

Корпус смартфона получил закруглённую заднюю крышку, напоминающую дизайн моделей Motorola. Золотистая цветовая схема и изображение флага США сохранены, при этом крупный логотип T1, ранее демонстрировавшийся на рендерах, в финальной версии отсутствует.

Экран устройства на опубликованных фотографиях не показан. Ожидается, что диагональ дисплея составит около 6,78 дюйма.

Сообщается, что смартфон будет работать на процессоре серии Qualcomm Snapdragon 7, получит аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч и 512 ГБ встроенной памяти вместо ранее заявленных 256 ГБ. Также предусмотрена поддержка карт памяти объёмом до 1 ТБ. По предварительным данным, из-за обновления характеристик стоимость устройства может быть пересмотрена.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2026 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.