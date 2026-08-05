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Появились новые подробности о выходе Xpeng с технологиями Яндекса на российский рынок

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Появились новые подробности о выходе Xpeng с технологиями Яндекса на российский рынок

Xpeng считается одним из наиболее технологически продвинутых автопроизводителей Китая — компания даже оказывает содействие концерну Volkswagen. Как стало известно, первыми в продажу поступят электрические кроссоверы G6 и G9, а к 2027 году модельный ряд планируется расширить до 4–5 моделей. Информация о ценах и других деталях будет представлена позднее.

Появились новые подробности о выходе Xpeng с технологиями Яндекса на российский рынок

При этом Яндекс возьмет на себя не только реализацию сервисов внутри автомобиля — таких как мультимедийная система и голосовое управление, — но и организацию всего «цифрового пути» покупателя совместно с дилерской сетью, включая процесс приобретения автомобиля, а также его дальнейшую поддержку и обслуживание.

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