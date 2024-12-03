Появились новые подробности о процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2

В сети появились первые неофициальные подробности о новой мобильной платформе Qualcomm, предположительно названной Snapdragon 8 Elite Gen 2. По слухам, она обещает улучшение производительности, но при этом будет дороже своего предшественника.

Согласно информации от корейского портала KiPost, новый чип будет производиться по усовершенствованному 3-нм техпроцессу TSMC под названием N3P.

Это должно обеспечить примерно 20% прирост производительности по сравнению с текущими флагманами, а энергопотребление будет ниже.

Как уже сообщалось ранее, новая платформа приведёт к повышению цен на готовые устройства. Например, смартфоны серии Galaxy S25 могут подорожать на 20% из-за перехода на новый процессор.

Презентация Snapdragon 8 Elite Gen 2 ожидается в начале 2025 года, и он станет основой для флагманских моделей от компаний, таких как Samsung, OnePlus и Xiaomi.