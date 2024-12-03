Главная » Новости

Появились новые подробности о процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

В сети появились первые неофициальные подробности о новой мобильной платформе Qualcomm, предположительно названной Snapdragon 8 Elite Gen 2. По слухам, она обещает улучшение производительности, но при этом будет дороже своего предшественника.

Согласно информации от корейского портала KiPost, новый чип будет производиться по усовершенствованному 3-нм техпроцессу TSMC под названием N3P.

Это должно обеспечить примерно 20% прирост производительности по сравнению с текущими флагманами, а энергопотребление будет ниже.

Как уже сообщалось ранее, новая платформа приведёт к повышению цен на готовые устройства. Например, смартфоны серии Galaxy S25 могут подорожать на 20% из-за перехода на новый процессор.

Презентация Snapdragon 8 Elite Gen 2 ожидается в начале 2025 года, и он станет основой для флагманских моделей от компаний, таких как Samsung, OnePlus и Xiaomi.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.