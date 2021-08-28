Появились характеристики камер серии Xiaomi 12 и Xiaomi CC11

Xiaomi начала выпуск новых устройств во второй половине 2021 года. Китайский технологический гигант запланировал глобальное мероприятие по запуску на 15 сентября. Ожидается, что компания анонсирует серию Xiaomi 11T на этой конференции. Перед этим стали известны характеристики камер еще двух предстоящих смартфонов компании, а именно серии Xiaomi 12 и предполагаемой серии Xiaomi CC11.

По словам Xiaomiui, в грядущую серию Xiaomi 12 могут входить как минимум три модели. Считается, что эти телефоны носят кодовое название Зевс, Купидон и Психея. Они имеют номера моделей L1 , L2 и L3A соответственно.

Все три телефона будут оснащены тройной камерой на 200 МП. Два из них будут работать на преемнике Snapdragon 888, который в настоящее время известен как SM8450. Принимая во внимание, что оставшаяся модель будет поставляться с чипом на базе SM8250.

Характеристики камеры Xiaomi серии 12

Зевс

Первичный датчик 200 МП

50 МП сверхширокоугольный

50MP 10X перископ

Амур

Первичный датчик 200 МП

Сверхширокий

Макрос

Психея

Первичный датчик 200 МП

Сверхширокий

Макро с OIS

Что касается маркетинговых названий, Zeus может быть Xiaomi 12 Ultra, а Cupid может быть запущен как Xiaomi 12. На данный момент можно только гадать, как будет выглядеть бренд Psyche.

Далее, говоря о так называемой серии Xiaomi CC11, Xiaomiui сообщает, что два телефона в линейке имеют кодовые названия Pissaro и Pissaropro. На данный момент два устройства идентичны с точки зрения функций. Они будут работать на неизвестной SoC MediaTek и будут оснащены тройной камерой на 108 МП, а также физическим датчиком отпечатков пальцев.

Однако их характеристики могут измениться, поскольку телефоны все еще находятся в стадии разработки. Кроме того, есть также индийские варианты этих двух смартфонов.

Характеристики камеры Xiaomi серии CC11

Писсаро

Первичный датчик 108MP HM3

Сверхширокий

Макрос

Писсаропро

Первичный датчик 108MP HM3

Сверхширокий

Макрос

Серия Xiaomi 12 заменит серию Mi 11. По крайней мере, одна из моделей линейки должна дебютировать в конце 2021 года. Вероятно, это будет первый смартфон с флагманской мобильной SoC Qualcomm следующего поколения, как и Mi 11 в прошлом году.

С другой стороны, о предполагаемой серии Xiaomi CC11 ходят слухи уже давно. Ожидается, что эти устройства станут официальными до конца этого года.

Источник — Astera.