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Появились характеристики камер серии Xiaomi 12 и Xiaomi CC11

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Xiaomi начала выпуск новых устройств во второй половине 2021 года. Китайский технологический гигант запланировал глобальное мероприятие по запуску на 15 сентября. Ожидается, что компания анонсирует серию Xiaomi 11T на этой конференции. Перед этим стали известны характеристики камер еще двух предстоящих смартфонов компании, а именно серии Xiaomi 12 и предполагаемой серии Xiaomi CC11.

Xiaomi начала выпуск новых устройств во второй половине 2021 года. Китайский технологический гигант запланировал глобальное мероприятие по запуску на 15 сентября. Ожидается, что компания анонсирует серию Xiaomi 11T на этой конференции. Перед этим мы узнаем характеристики камер еще двух предстоящих линейок от компании, а именно серии Xiaomi 12 и предполагаемой серии Xiaomi CC11 . Xiaomi Mi 11 Ультра По словам Xiaomiui , в грядущую серию Xiaomi 12 могут входить как минимум три модели . Считается, что эти телефоны носят кодовое название Зевс , Купидон и Психея . Они имеют номера моделей L1 , L2 и L3A соответственно. Все три телефона будут оснащены тройной камерой на 200 МП. Два из них будут работать на преемнике Snapdragon 888 , который в настоящее время известен как SM8450 . Принимая во внимание, что оставшаяся модель будет поставляться с чипом на базе SM8250, который может быть разогнанным Snapdragon 865 . Характеристики камеры Xiaomi серии 12 Зевс Первичный датчик 200 МП 50 МП сверхширокоугольный 50MP 10X перископ Амур Первичный датчик 200 МП Сверхширокий Макрос Психея Первичный датчик 200 МП Сверхширокий Макро с OIS Что касается маркетинговых названий, Zeus может быть Xiaomi 12 Ultra, а Cupid может быть запущен как Xiaomi 12. На данный момент можно только гадать, как будет выглядеть бренд Psyche. Далее, говоря о так называемой серии Xiaomi CC11 , Xiaomiui сообщает, что два телефона в линейке имеют кодовые названия Pissaro и Pissaropro. На данный момент два устройства идентичны с точки зрения функций. Они будут работать на неизвестной SoC MediaTek и будут оснащены тройной камерой на 108 МП, а также физическим датчиком отпечатков пальцев. Xiaomi Mi CC9 Pro Представлен Mi Note 10 Pro Xiaomi Mi CC9 Pro Однако их характеристики могут измениться, поскольку телефоны все еще находятся в стадии разработки. Кроме того, есть также индийские варианты этих двух смартфонов. Характеристики камеры Xiaomi серии CC11 Писсаро Первичный датчик 108MP HM3 Сверхширокий Макрос Писсаропро Первичный датчик 108MP HM3 Сверхширокий Макрос Серия Xiaomi 12 заменит серию Mi 11. По крайней мере, одна из моделей линейки должна дебютировать в конце 2021 года. Вероятно, это будет первый смартфон с флагманской мобильной SoC Qualcomm следующего поколения, как и Mi 11 в прошлом году. С другой стороны, о предполагаемой серии Xiaomi CC11 ходят слухи уже давно. Ожидается, что эти устройства станут официальными до конца этого года.

По словам Xiaomiui, в грядущую серию Xiaomi 12 могут входить как минимум три модели. Считается, что эти телефоны носят кодовое название Зевс, Купидон и Психея. Они имеют номера моделей L1 , L2 и L3A соответственно.

Все три телефона будут оснащены тройной камерой на 200 МП. Два из них будут работать на преемнике Snapdragon 888, который в настоящее время известен как SM8450. Принимая во внимание, что оставшаяся модель будет поставляться с чипом на базе SM8250.

Характеристики камеры Xiaomi серии 12

Зевс
Первичный датчик 200 МП
50 МП сверхширокоугольный
50MP 10X перископ

Амур
Первичный датчик 200 МП
Сверхширокий
Макрос

Психея
Первичный датчик 200 МП
Сверхширокий
Макро с OIS

Что касается маркетинговых названий, Zeus может быть Xiaomi 12 Ultra, а Cupid может быть запущен как Xiaomi 12. На данный момент можно только гадать, как будет выглядеть бренд Psyche.

Далее, говоря о так называемой серии Xiaomi CC11, Xiaomiui сообщает, что два телефона в линейке имеют кодовые названия Pissaro и Pissaropro. На данный момент два устройства идентичны с точки зрения функций. Они будут работать на неизвестной SoC MediaTek и будут оснащены тройной камерой на 108 МП, а также физическим датчиком отпечатков пальцев.

Xiaomi начала выпуск новых устройств во второй половине 2021 года. Китайский технологический гигант запланировал глобальное мероприятие по запуску на 15 сентября. Ожидается, что компания анонсирует серию Xiaomi 11T на этой конференции. Перед этим мы узнаем характеристики камер еще двух предстоящих линейок от компании, а именно серии Xiaomi 12 и предполагаемой серии Xiaomi CC11 . Xiaomi Mi 11 Ультра По словам Xiaomiui , в грядущую серию Xiaomi 12 могут входить как минимум три модели . Считается, что эти телефоны носят кодовое название Зевс , Купидон и Психея . Они имеют номера моделей L1 , L2 и L3A соответственно. Все три телефона будут оснащены тройной камерой на 200 МП. Два из них будут работать на преемнике Snapdragon 888 , который в настоящее время известен как SM8450 . Принимая во внимание, что оставшаяся модель будет поставляться с чипом на базе SM8250, который может быть разогнанным Snapdragon 865 . Характеристики камеры Xiaomi серии 12 Зевс Первичный датчик 200 МП 50 МП сверхширокоугольный 50MP 10X перископ Амур Первичный датчик 200 МП Сверхширокий Макрос Психея Первичный датчик 200 МП Сверхширокий Макро с OIS Что касается маркетинговых названий, Zeus может быть Xiaomi 12 Ultra, а Cupid может быть запущен как Xiaomi 12. На данный момент можно только гадать, как будет выглядеть бренд Psyche. Далее, говоря о так называемой серии Xiaomi CC11 , Xiaomiui сообщает, что два телефона в линейке имеют кодовые названия Pissaro и Pissaropro. На данный момент два устройства идентичны с точки зрения функций. Они будут работать на неизвестной SoC MediaTek и будут оснащены тройной камерой на 108 МП, а также физическим датчиком отпечатков пальцев. Xiaomi Mi CC9 Pro Представлен Mi Note 10 Pro Xiaomi Mi CC9 Pro Однако их характеристики могут измениться, поскольку телефоны все еще находятся в стадии разработки. Кроме того, есть также индийские варианты этих двух смартфонов. Характеристики камеры Xiaomi серии CC11 Писсаро Первичный датчик 108MP HM3 Сверхширокий Макрос Писсаропро Первичный датчик 108MP HM3 Сверхширокий Макрос Серия Xiaomi 12 заменит серию Mi 11. По крайней мере, одна из моделей линейки должна дебютировать в конце 2021 года. Вероятно, это будет первый смартфон с флагманской мобильной SoC Qualcomm следующего поколения, как и Mi 11 в прошлом году. С другой стороны, о предполагаемой серии Xiaomi CC11 ходят слухи уже давно. Ожидается, что эти устройства станут официальными до конца этого года.

Однако их характеристики могут измениться, поскольку телефоны все еще находятся в стадии разработки. Кроме того, есть также индийские варианты этих двух смартфонов.

Характеристики камеры Xiaomi серии CC11

Писсаро
Первичный датчик 108MP HM3
Сверхширокий
Макрос

Писсаропро
Первичный датчик 108MP HM3
Сверхширокий
Макрос

Серия Xiaomi 12 заменит серию Mi 11. По крайней мере, одна из моделей линейки должна дебютировать в конце 2021 года. Вероятно, это будет первый смартфон с флагманской мобильной SoC Qualcomm следующего поколения, как и Mi 11 в прошлом году.

С другой стороны, о предполагаемой серии Xiaomi CC11 ходят слухи уже давно. Ожидается, что эти устройства станут официальными до конца этого года.

Источник — Astera.

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