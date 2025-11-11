Появились CAD-рендеры Samsung Galaxy S26+ с новыми деталями дизайна

В сети появились новые CAD-рендеры Samsung Galaxy S26+, сообщает AndroidHeadlines со ссылкой на @OnLeaks. Ранее ходили слухи о замене модели на Galaxy S26 Edge, однако последние данные подтверждают, что S26+ войдёт в линейку Galaxy S26, релиз которой ожидается в начале 2026 года.

Рендеры показывают S26+ с плоским корпусом размерами 158,4 × 75,7 × 7,35 мм, почти идентичным Galaxy S25+, с небольшими отличиями по ширине и толщине. Смартфон получит 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. На задней панели расположена вытянутая овальная камера, вдохновлённая Galaxy Z Fold 7, с тремя сенсорами по вертикали. Вспышка LED вынесена за пределы модуля, что придаёт минималистичный вид. Рендеры демонстрируют устройство в ярком оранжевом цвете, что может свидетельствовать о появлении более насыщенных вариантов окраски.

По информации утечек, Galaxy S26+ будет оснащён процессором Exynos 2600 или Snapdragon 8 Elite Gen 5 в зависимости от региона, 12 ГБ оперативной памяти и аккумулятором на 4 900 мА·ч с поддержкой проводной и беспроводной зарядки 45 Вт. Основная камера может включать 50-мегапиксельный сенсор, 12-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив и 12-мегапиксельный телеобъектив, а фронтальная камера — 12 Мп. Смартфон будет работать на One UI 8.5 на базе Android 16.

Ожидается, что серия Galaxy S26 будет официально представлена на мероприятии Unpacked в феврале 2026 года с последующим глобальным выпуском.