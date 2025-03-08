Главная » Новости

Появилась ещё одна схема мошенничества с «кодом подтверждения»

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Мошенники в России начали использовать новую хитрую схему обмана, они звонят жертвам и присылают SMS с кодом подтверждения, прося его продиктовать. Это кажется безопасным, так как в сообщении нет предупреждений о запрете передачи кода третьим лицам, объяснил эксперт Александр Вураско из центра мониторинга цифровых угроз Solar AURA.

После того как жертва делится первым кодом, мошенники отправляют ей второй код, который является секретным и нужен для восстановления доступа к различным аккаунтам, например, в банке или социальных сетях. Первая часть схемы помогает снизить бдительность жертвы, и она без колебаний сообщает второй код.

Кроме того, мошенники обладают базовой информацией о своих жертвах, такой как Ф. И. О, номер телефона и адрес, что помогает им выглядеть доверительно.

Такую тактику уже заметили в ситуациях, когда жертв убеждают заменить ключи от домофона, и они без опасений передают коды восстановления. Эксперт предостерег, что этот метод может применяться и в других случаях.

Вураско призвал людей быть осторожными, не доверять незнакомцам по телефону и не сообщать коды подтверждения. Он также рекомендовал внимательно читать сообщения, чтобы понять, зачем запрашиваются те или иные коды.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.