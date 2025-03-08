Появилась ещё одна схема мошенничества с «кодом подтверждения»

Мошенники в России начали использовать новую хитрую схему обмана, они звонят жертвам и присылают SMS с кодом подтверждения, прося его продиктовать. Это кажется безопасным, так как в сообщении нет предупреждений о запрете передачи кода третьим лицам, объяснил эксперт Александр Вураско из центра мониторинга цифровых угроз Solar AURA.

После того как жертва делится первым кодом, мошенники отправляют ей второй код, который является секретным и нужен для восстановления доступа к различным аккаунтам, например, в банке или социальных сетях. Первая часть схемы помогает снизить бдительность жертвы, и она без колебаний сообщает второй код.

Кроме того, мошенники обладают базовой информацией о своих жертвах, такой как Ф. И. О, номер телефона и адрес, что помогает им выглядеть доверительно.

Такую тактику уже заметили в ситуациях, когда жертв убеждают заменить ключи от домофона, и они без опасений передают коды восстановления. Эксперт предостерег, что этот метод может применяться и в других случаях.

Вураско призвал людей быть осторожными, не доверять незнакомцам по телефону и не сообщать коды подтверждения. Он также рекомендовал внимательно читать сообщения, чтобы понять, зачем запрашиваются те или иные коды.