Последняя утечка Honor MagicBook V 14 раскрывает чрезвычайно узкие рамки и сенсорный дисплей

26 сентября Honor проведет мероприятие по запуску продукта Smart Life, на котором представит несколько устройств, таких как MagicBook 16 Pro , Honor Wisdom Screen X2 и другие. Один из них — Honor MagicBook V 14 — ноутбук на Windows с 5-мегапиксельной двойной камерой. И теперь некоторые подробности об этом просочились.

Некоторые «пользователи», согласно IT Home , предоставили несколько эскизов и другие подробности о Honor MagicBook V 14. Эти эскизы показывают, что ноутбук будет оснащен большим экраном с очень узкими рамками, что приведет к довольно высокому экрану по отношению к телу.

Ноутбук также будет оснащен сенсорным дисплеем и имеет такие высококлассные функции, как «закругленные углы R2».

Ранее Honor подтвердила, что будущий ноутбук MagicBook V 14 будет оснащен 5-мегапиксельной двойной камерой. Хотя компания еще не подтвердила это, мы ожидаем, что датчик широкоугольной камеры будет предлагать большее поле зрения наряду с обычной камерой.

Уже подтверждено, что этот ноутбук одним из первых загружается с Windows 11 « из коробки». Honor и Microsoft провели стратегическую церемонию в штаб-квартире Honor в Шэньчжэне, объявив об этом. Помимо этого, Honor заявила, что она способна максимально раскрыть потенциал Windows 11 с ее расширенными возможностями в интеграции программного и аппаратного обеспечения.

На данный момент доступно не так много информации о Honor MagicBook V 14, кроме вышеупомянутого, но мы должны получить более подробную информацию о его характеристиках, внешнем виде, ценах и доступности с предстоящим мероприятием 26 сентября.