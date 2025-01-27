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Последнее обновление для смартфонов OnePlus позволяет отправлять СМС без подключения к сотовой сети

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Компания OnePlus выпустила обновление программного обеспечения OxygenOS 15.0.0.500 для модели OnePlus 12R, которое позволяет устройству совершать звонки без подключения к сотовой сети. Эта функция будет полезна как в сельской местности, так и в людных местах.

Обновление доступно не всем пользователям, а отдельным регионам и только на тех устройствах, где уже используется OxygenOS 15. Пользователи старой версии OxygenOS 14 не смогут установить обновление напрямую.

В обновлении представлены две новые функции: BeaconLink и Touch to Share. BeaconLink позволяет совершать звонки без сотовой связи или Wi-Fi, но для этого оба пользователя должны иметь совместимые телефоны.

Радиус действия этой функции составляет менее 500 метров, что может быть удобно в местах с загруженной мобильной сетью. BeaconLink также доступен на некоторых телефонах Oppo.

Функция Touch to Share позволяет обмениваться файлами и фотографиями между OnePlus 12R и устройствами iOS. Кроме того, в обновлении улучшена стабильность системы и интегрирован патч безопасности Android за январь 2025 года для защиты от угроз.

OnePlus 12R поддерживает 5G и имеет систему камер Hasselblad. Устройство можно приобрести у OnePlus примерно за 600 долларов.

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