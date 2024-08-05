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Портал GSMArena раскрыл характеристики новых iQOO Z9s и Z9s Pro

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Компания iQOO уже официально анонсировала запуск новых смартфонов Z9s и Z9s Pro в Индии, который состоится 21 августа.

Портал GSMArena раскрыл характеристики новых iQOO Z9s и Z9s Pro

Хотя полные характеристики пока не раскрыты, некоторые ключевые особенности стали известны порталу GSMArena.

Серия Z9s ориентирована на молодежь, в первую очередь студентов и молодых специалистов, которые нуждаются в быстром подключении и бесперебойных развлечениях.

Z9s Pro будет работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, тогда как Z9s будет использовать MediaTek Dimensity 7300.

Оба устройства получат 50-мегапиксельную основную камеру Sony IMX882 с оптической стабилизацией, возможностью записи видео в 4K и режимом Super Night для съемки в темноте.

Также будут доступны функции искусственного интеллекта. В модели Z9s Pro добавят 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив.

Смартфоны имеют толщину 7,49 мм и 3D-изогнутый AMOLED-дисплей. Однако яркость отличается: у Z9s она составляет 1800 нит, а у Z9s Pro — 4500 нит.

Что касается автономности, Z9s Pro будет оснащен аккумулятором на 5500 мАч, что обеспечит целый день работы без подзарядки в зависимости от использования. Оба устройства будут производиться в Индии на заводе Vivo.

Ожидается, что стоимость обоих телефонов не превысит 25 000 индийских рупий (около 300 долларов).

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