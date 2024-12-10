Портал Gizmodo назвал iPhone 16 Pro Max лучшим камерофоном

Смартфоны американской компании Apple всегда ценили за фото возможности, текущая линейка iPhone не стала исключением.

Портал Gizmodo назвал iPhone 16 Pro Max лучшим камерофонам, и это, несмотря на то что устройство оснащено 48 Мп датчиком изображения, при этом оно делает снимки лучше, чем Samsung Galaxy S24 Ultra с 200 Мп сенсором и многократным приближением. Корейскому флагману в Gizmodo присвоили второе место.

На третьей строчке оказался Google Pixel 9 Pro XL, этот смартфон способен делать качественные снимки при недостаточной освещенности. Для этого в компании Google свой смартфон наделили большим количеством дополнительных функций основанных на ИИ.

Как пишет «Газета.Ru» журналисты Gizmodo считают iPhone 16 Pro Max самым сбалансированным камерофоном, при этом они отмечают, что Samsung Galaxy S24 Ultra и Google Pixel 9 Pro XL являются серьезными конкурентами для «яблочного» флагмана.