Портал 404 Media выяснил, какие iPhone можно взломать с ПО от Cellebrite

Программное обеспечение израильской компании Cellebrite помогает спецслужбам взламывать разные смартфоны для извлечения необходимой информации.

Журналисты портала 404 Media задались целью выяснить, какие устройства iPhone позволяет взламывать ПО Cellebrite. Для этого они изучили документы компании. Оказалось, что взлом возможен только для устройств с iOS 17.3 и более ранними версиями операционной системы.

Взлому также подвержены iPhone 11-го поколения, iPhone XR, XS и предыдущие модели. Новые модели iPhone, начиная с iPhone 12, пока не могут быть взломаны с помощью данного программного обеспечения, но в документах указано, что уже скоро будет создано ПО для взлома и этих устройств.

Ситуация с Android-смартфонами оказывается менее благоприятной. Взлом доступен практически для всех устройств на операционной системе Android, за исключением моделей Google Pixel 6 и 7. Если эти устройства находятся в выключенном состоянии, хакеры не смогут получить доступ к ним.

Компания Cellebrite подтвердила подлинность опубликованных документов и сообщила, что они доступны всем пользователям их программного обеспечения для ознакомления с возможностями программы.