На портале 3DNews появился рейтинг смартфонов, в котором по мнению редакции представлены неплохие устройства с ценой до 20 тыс. рублей.

Портал 3DNews перечислил 10 лучших смартфонов с ценой до 20 000 рублей, в котором на первом месте расположился Honor X8b. Его стоимость стартует от 19,4 тысячи рублей. Этот смартфон имеет безрамочный AMOLED-экран размером 6,7 дюйма и частоту обновления 90 Гц. У него тройная камера на 108, 5 и 2 мегапикселя, но нет слота для карты памяти, и производительность не самая высокая.

На втором месте находится Infinix Note 40, цена которого составляет от 19,9 тысячи рублей. Он оснащён AMOLED-дисплеем на 6,78 дюйма и частотой 120 Гц. Смартфон защищён от брызг по стандарту IP54 и имеет стереодинамики. Однако, как и у предыдущей модели, здесь отсутствует слот для карт памяти.

Третью позицию занимает Redmi Note 13, который можно приобрести от 15 тысяч рублей. Этот смартфон предлагает 6,67-дюймовый AMOLED-экран и поддерживает установку карты памяти. Но у него есть свои недостатки, такие как не самое лучшее качество съёмки на широкоугольную камеру и наличие рекламы в программном обеспечении.

На четвёртом месте находится Tecno Camon 30, стоимостью от 19,9 тысячи рублей. Он имеет 6,78-дюймовый IPS-экран и хорошую автономность, что позволяет долго использовать устройство без подзарядки. Однако у него нет ультраширокоугольной камеры.

Замыкает пятёрку Realme 12, который стоит от 16,2 тысячи рублей. У него AMOLED-дисплей на 6,67 дюйма и хорошая камера для фото. Тем не менее производительность у него средняя, а качество видеосъёмки оставляет желать лучшего.

В список также вошли такие модели, как Oppo A78, Huawei nova Y91, Samsung Galaxy A15, Vivo Y28 и HMD Pulse Pro.