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Популярный iPhone 15 заметно подешевел в РФ до 75 000 рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 233 Опубликовано

Стоимость популярного смартфона iPhone 15 в России значительно снизилась с момента начала продаж.

По данным портала Hi-Tech Mail, базовая модель, которая появилась в продаже осенью 2023 года по цене от 125 до 170 тыс. рублей, теперь стоит в среднем 75 тыс. рублей.

Цена может варьироваться в зависимости от цвета, объема памяти и региона. Например, самые доступные варианты — это американские модели, которые поддерживают только eSIM и не имеют слота для физических SIM-карт.

iPhone 15 выделяется современным дизайном с вырезом под Face ID и фронтальную камеру, а также улучшенной основной камерой на 48 Мп и разъемом USB Type-C.

Смартфон также оснащен 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 60 Гц и мощным чипом Apple A16 Bionic, а также ультраширокоугольной камерой на 12 Мп.

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