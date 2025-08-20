Популярные модели Xiaomi не получат обновление HyperOS 3

Xiaomi завершает подготовку к выпуску HyperOS 3 на базе Android 16, которая может выйти в бета-версии уже в конце августа. Стабильная сборка станет доступна позже. Обновление обещает новые функции, визуальные изменения, расширенные возможности кастомизации и улучшения системы.

HyperOS 3 будет доступна для ряда устройств Xiaomi, Redmi и Poco, но некоторые популярные модели в список не включены. Ресурс Xiaomi Time составил перечень этих смартфонов и планшетов, чтобы пользователи могли проверить, получит ли их устройство обновление.

Модели Xiaomi, которые не получат HyperOS 3:

Серия Xiaomi 11

Все устройства серии Xiaomi 11, включая Xiaomi 11 Lite 5G NE, больше не будут получать крупные обновления.

Все устройства серии Xiaomi 11, включая Xiaomi 11 Lite 5G NE, больше не будут получать крупные обновления. Серия Redmi Note 12

Серия Redmi Note 12, популярная среди среднего сегмента, также исключена из обновления.

Серия Redmi Note 12, популярная среди среднего сегмента, также исключена из обновления. Серия Redmi K50 (частично)

Серия K50, ориентированная на игры, не получит HyperOS 3, за исключением модели Redmi K50 Ultra.

Серия K50, ориентированная на игры, не получит HyperOS 3, за исключением модели Redmi K50 Ultra. Серии Poco M5 и X5

Модели Poco M5 и X5, рассчитанные на производительность в среднем сегменте, также не будут обновлены до HyperOS 3.

Если у пользователя есть перечисленные устройства Xiaomi, Redmi или Poco, маловероятно, что они получат обновление HyperOS 3.

Когда ждать HyperOS 3

Точная дата выпуска стабильной версии пока не объявлена. По данным источников, компания завершила работу над HyperOS 2 и сосредоточилась на HyperOS 3. Надежный китайский инсайдер Digital Chat Station сообщил, что бета-тестирование может начаться в августе. Обычно бета-программа длится несколько недель, после чего пользователи смогут получить стабильное обновление на базе Android 16. Предположительно, основной релиз начнется около октября, однако официальное подтверждение пока отсутствует.