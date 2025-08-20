Популярные модели Xiaomi не получат обновление HyperOS 3

Xiaomi завершает подготовку к выпуску HyperOS 3 на базе Android 16, которая может выйти в бета-версии уже в конце августа. Стабильная сборка станет доступна позже. Обновление обещает новые функции, визуальные изменения, расширенные возможности кастомизации и улучшения системы.
HyperOS 3 будет доступна для ряда устройств Xiaomi, Redmi и Poco, но некоторые популярные модели в список не включены. Ресурс Xiaomi Time составил перечень этих смартфонов и планшетов, чтобы пользователи могли проверить, получит ли их устройство обновление.
Модели Xiaomi, которые не получат HyperOS 3:
- Серия Xiaomi 11
Все устройства серии Xiaomi 11, включая Xiaomi 11 Lite 5G NE, больше не будут получать крупные обновления.
- Серия Redmi Note 12
Серия Redmi Note 12, популярная среди среднего сегмента, также исключена из обновления.
- Серия Redmi K50 (частично)
Серия K50, ориентированная на игры, не получит HyperOS 3, за исключением модели Redmi K50 Ultra.
- Серии Poco M5 и X5
Модели Poco M5 и X5, рассчитанные на производительность в среднем сегменте, также не будут обновлены до HyperOS 3.
Если у пользователя есть перечисленные устройства Xiaomi, Redmi или Poco, маловероятно, что они получат обновление HyperOS 3.
Когда ждать HyperOS 3
Точная дата выпуска стабильной версии пока не объявлена. По данным источников, компания завершила работу над HyperOS 2 и сосредоточилась на HyperOS 3. Надежный китайский инсайдер Digital Chat Station сообщил, что бета-тестирование может начаться в августе. Обычно бета-программа длится несколько недель, после чего пользователи смогут получить стабильное обновление на базе Android 16. Предположительно, основной релиз начнется около октября, однако официальное подтверждение пока отсутствует.