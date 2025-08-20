Главная » Новости

Популярные модели Xiaomi не получат обновление HyperOS 3

Автор На чтение 2 мин Опубликовано

Популярные модели Xiaomi не получат обновление HyperOS 3

Xiaomi завершает подготовку к выпуску HyperOS 3 на базе Android 16, которая может выйти в бета-версии уже в конце августа. Стабильная сборка станет доступна позже. Обновление обещает новые функции, визуальные изменения, расширенные возможности кастомизации и улучшения системы.

HyperOS 3 будет доступна для ряда устройств Xiaomi, Redmi и Poco, но некоторые популярные модели в список не включены. Ресурс Xiaomi Time составил перечень этих смартфонов и планшетов, чтобы пользователи могли проверить, получит ли их устройство обновление.

Модели Xiaomi, которые не получат HyperOS 3:

  • Серия Xiaomi 11
    Все устройства серии Xiaomi 11, включая Xiaomi 11 Lite 5G NE, больше не будут получать крупные обновления.
  • Серия Redmi Note 12
    Серия Redmi Note 12, популярная среди среднего сегмента, также исключена из обновления.
  • Серия Redmi K50 (частично)
    Серия K50, ориентированная на игры, не получит HyperOS 3, за исключением модели Redmi K50 Ultra.
  • Серии Poco M5 и X5
    Модели Poco M5 и X5, рассчитанные на производительность в среднем сегменте, также не будут обновлены до HyperOS 3.

Если у пользователя есть перечисленные устройства Xiaomi, Redmi или Poco, маловероятно, что они получат обновление HyperOS 3.

Когда ждать HyperOS 3

Точная дата выпуска стабильной версии пока не объявлена. По данным источников, компания завершила работу над HyperOS 2 и сосредоточилась на HyperOS 3. Надежный китайский инсайдер Digital Chat Station сообщил, что бета-тестирование может начаться в августе. Обычно бета-программа длится несколько недель, после чего пользователи смогут получить стабильное обновление на базе Android 16. Предположительно, основной релиз начнется около октября, однако официальное подтверждение пока отсутствует.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.