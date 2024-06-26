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Популярная певица M.I.A запустила свой бренд одежды из фольги для защиты от 5G

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Известная певица M.I.A. представила свой собственный бренд одежды и аксессуаров из фольги под названием Ohmni. Среди предлагаемых товаров певица начала продавать платья и панамы из этого материала.

Популярная певица M.I.A запустила свой бренд одежды из фольги для защиты от 5G

Головной убор стоит около 100 долларов, а платья — около 400 долларов. В описании товаров на веб-сайте указывается, что эти предметы одежды предназначены для защиты головы и тела от излучения 5G и Wi-Fi.

На сайте бренда написано следующее: «В мире технологий OHMNI — это ваш последний шанс сохранить конфиденциальность, автономию и права на ваше тело и ваши данные».

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