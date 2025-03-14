Пользователям WhatsApp дали возможность сохранять собственные статусы

В новой бета-версии WhatsApp для Android 2.25.7.8 появилась функция, позволяющая сохранять фотографии и видео из собственных обновлений статуса. Эта возможность уже доступна некоторым бета-тестерам и будет постепенно внедряться среди остальных пользователей в ближайшие недели.

Ранее в обновлении 2.25.5.20 была добавлена функция фотографий-стикеров, позволяющая накладывать изображения на контент статуса. Теперь пользователи могут сохранять свои медиафайлы в галерею телефона через меню при просмотре обновления, а также в списке опубликованных обновлений за последние 24 часа.

Новая функция особенно полезна для восстановления случайно удаленных медиафайлов после публикации. Ранее для этого пользователям приходилось пересылать обновление в чат, но теперь WhatsApp предлагает более удобный способ.

Важно отметить, что функция доступна только для собственных обновлений статуса и не работает с обновлениями других пользователей.

Источник: WABetaInfo