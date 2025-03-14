Главная » Новости

Пользователям WhatsApp дали возможность сохранять собственные статусы

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

В новой бета-версии WhatsApp для Android 2.25.7.8 появилась функция, позволяющая сохранять фотографии и видео из собственных обновлений статуса. Эта возможность уже доступна некоторым бета-тестерам и будет постепенно внедряться среди остальных пользователей в ближайшие недели.

Ранее в обновлении 2.25.5.20 была добавлена функция фотографий-стикеров, позволяющая накладывать изображения на контент статуса. Теперь пользователи могут сохранять свои медиафайлы в галерею телефона через меню при просмотре обновления, а также в списке опубликованных обновлений за последние 24 часа.

Новая функция особенно полезна для восстановления случайно удаленных медиафайлов после публикации. Ранее для этого пользователям приходилось пересылать обновление в чат, но теперь WhatsApp предлагает более удобный способ.

Важно отметить, что функция доступна только для собственных обновлений статуса и не работает с обновлениями других пользователей.

 

Источник: WABetaInfo

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.