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Пользователям в РФ рассказали, зачем браузерам знать вашу геолокацию

Автор На чтение 1 мин Просмотров 20 Опубликовано

Программист и блогер RedGeek Кирилл Ситнов рассказывает о том, что сбор местоположения пользователей в интернете используется для более точного подбора рекламных предложений.

Он упоминает, что такая практика является основной задачей крупных технологических компаний, таких как Google, «Яндекс» и Microsoft.

Ситнов также отмечает, что для предоставления контекстной рекламы под конкретного адресата могут использоваться даже данные, полученные от прослушивания микрофона.

Он приводит пример, когда пользователь обсуждал с женой покупку коляски, и вскоре увидел рекламу этой коляски.

По его словам, основной целью сбора местоположения является рекомендация конкретных продавцов, находящихся ближе к месту проживания.

Источник: Газета.ру. 

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