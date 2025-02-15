Пользователям в РФ дали топ-6 советов для защиты телефона от мошенников

Основное внимание акцентируется на важности использования сложных паролей, отключения показа СМС на заблокированном экране и разрешения входа в важные приложения только по биометрии, чтобы минимизировать риски.

Мошенники могут не только украсть деньги, но и получить доступ к банковским счетам, аккаунтам в социальных сетях и другим личным данным.

Чтобы предотвратить подобные ситуации, полицейские настоятельно рекомендуют устанавливать сложные пароли на разблокировку устройства. Лучше всего использовать PIN-код, так как он более безопасен, чем графический ключ.

Кроме того, следует отключить автосохранение паролей в браузерах, таких как Google Chrome и Safari. Вместо этого рекомендуется использовать надежные менеджеры паролей, которые обеспечивают дополнительную защиту.

Также важно запретить показ СМС на заблокированном экране, чтобы мошенники не могли видеть коды подтверждения, которые могут позволить им получить доступ к аккаунтам.

Полицейские советуют настроить функции удалённой блокировки и удаления данных через сервисы, такие как Find My iPhone или Google Find My Device. Это даст возможность быстро заблокировать устройство в случае его потери или кражи.

Разрешение входа в важные приложения только по биометрии, например, с помощью отпечатка пальца или Face ID, значительно повысит уровень безопасности.

Наконец, важно не оставлять телефон без присмотра, так как это может привести к его потере и потенциальной утечке личной и финансовой информации.

Полицейские напоминают, что потеря смартфона – это не только необходимость покупки нового устройства, но и серьезные риски, связанные с возможностью доступа мошенников к вашим данным.

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