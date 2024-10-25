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Пользователям смартфонов в РФ рассказали, как защититься от нежелательных звонков

Автор На чтение 2 мин Просмотров 2 Опубликовано

Мошенники постоянно ищут способы обмануть людей, и в наше время они активно используют телефоны. Существует множество схем, которые позволяют им получать личную информацию и деньги граждан. Важно знать, откуда мошенники берут номера телефонов, чтобы предотвратить обман.

Телефонные номера, используемые мошенниками, можно разделить на несколько категорий. Первые — это номера, которые используются для регистрации на различных сайтах и приложениях.

На такие номера часто приходят спам-звонки и предложения от сомнительных компаний. Вторые — рабочие номера, по которым могут звонить не только клиенты, но и мошенники.

Если номер доступен в интернете, вероятность получить звонок от аферистов возрастает. Третьи — личные номера, которые могут стать известны посторонним, если их указывали на разных сервисах, которые затем могут продать эту информацию.

Чтобы избежать нежелательных звонков, можно предпринять несколько действий. Во-первых, стоит изменить настройки телефона, чтобы звонки поступали только от сохранённых контактов. Это может помочь, особенно пожилым людям, которые ожидают звонков только от родных.

Во-вторых, можно использовать две SIM-карты: одну для регистрации на сайтах, а другую для личного общения. В-третьих, полезно установить антиспам-приложения, которые помогут блокировать нежелательные звонки. Эти приложения могут также позволить пользователям сообщать о спаме, формируя базу данных для защиты других граждан.

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